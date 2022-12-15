Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе немного не рассчитал удар по мячу и попал в голову французскому болельщику.

В разминке на футбольном поле Катара у сборной Франции произошла случайность. Форвард команды случайно попал мячом в голову одному из болельщиков, который находился на требуне и наблюдал за спортсменами. Об этом сообщает Чемпионат.

В результате неумышленного удара мужчина потерял сознание. Килиан Мбаппе сразу же подбежал к футбольным скамейкам, чтобы удостовериться о самочувствии и состоянии здоровья потерпевшего.

Персонал команды Франции в качестве извинения подарил болельщику разминочную майку нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе.

Произошло это, когда сборная разминалась перед матчем 1/2 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре со сборной Марокко. напомним, что 14 декабря состоялась встреча команд, результатом которой стала победа Франции со счетом 2:0.

17 декабря пройдет матч за бронзу ЧМ 2022 между сборных Хорватии и Марокко, а 18 декабря состоится финал Чемпионата Мира между Аргентиной и Францией.

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