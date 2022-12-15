Нападающий Карим Бензема может появится на поле в финальном матче Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре против сборной Аргентины.

Стало известно, что нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема может сыграть в финальном этапе Чемпионата Мира 2022. Об этом сообщают западные СМИ.

Отмечено, что футболисту не будут препятствовать в клубе «Реал» в его стремлении вернуться в Катар и поддержать команду против сборной Аргентины. Ранее Бензема не принимал участия в играх, так как не совсем восстановился после травмы. Решение об участии в турнире француз примет сам.

До этого главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал отвечать на вопросы о том, что Карим может вернуться в состав национальной сборной.

17 декабря состоится встреча сборных Марокко и Хорватии за третье место на ЧМ 2022, а 18 декабря в 18:00 по мск начнется борьба за титул чемпиона между командами Франции и Аргентины.