«Миннесота» переиграла «Детройт» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

15 декабря в Сент-Поле состоялась встреча хоккейных команд «Миннесоты» и «Детройта». Результатом матча стала победа хозяев со счетом 4:1.

В матче регулярного чемпионата НХЛ отличился у «Миннесоты» Фредерик Годро, который оформил дубль на 15-й и 60-й минуте, а также гол забили в ворота «Детройта» Мэтт Думба на 29-й минуте и Матс Цуккарелло на 39-й. У гостей льда шайбу забросил Эльмер Сёдерблом на 39-й минуте матча. Об этом сообщает РИА Спорт.

Также российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в матче отдал результативную передачу и помог команде обыграть «Детроид»

Ранее «Нева спорт» сообщала, что шайба Капризова в начале матча не помогла победить «Миннесоте Уайлд» «Калгари Флэймз».