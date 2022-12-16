«Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз» не смогли переиграть друг друга в основном и дополнительном времени матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и ушли в серию буллитов.

16 декабря состоялась встреча «Сент-Луис Блюз» и «Эдмонтон Ойлерз» в рамках НХЛ, где команды дошли до противостояния в серии буллитов. Сначала клубы сыграли в ничью 3:3, а затем разыграли шайбы после финального свистка. «Сент-Луис» переиграл «Энмонтон» со счетом 4:3. Об этом сообщает РИА Спорт.

В команде победителей в игре отличились Джордан Кейру, который забил шайбу в ворота соперника на 7-й минуте, а дальше гол команды последовал на 52-й минуте от Роберта Томаса и шайба, сравнявшая счет, прилетела от Владимира Тарасенко на 60-й минуте. В клубе «Эдмонтон» на 2-й минуте матча забил Зак Хайман, Коннор Макдэвид на 25-й минуте, на 51-й отправил гол в ворота «Сент-Луиса» Кайлер Ямамото.

«Сент-Луис» расположился на пятом месте в Центральном Дивизионе, а «Эдмонтон» на четвертой позиции Тихоокеанского. Победители мачта имеют 29 очков и 30 сыгранных матчей, а «Эдмонтон» 35 очков за 31 игру.

Хоккеист Владимир Тарасенко в 2010 году был членом сборной России на молодежном чемпионате мира 2010 года.

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