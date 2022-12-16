Долгожданное подписание контракта футбольного клуба Саудовской Аравии «Аль-Наср» с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду до сих пор не состоялось.

Как сообщает Чемпионат, футболист сборной Португалии Криштиану Роналду еще рассматривает предложение «Аль-Наср». Оказалось, что 37-летний спортсмен может продолжить свой футбольный путь в европейской команде.

После вылета команды Португалии из Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре футболист должен был прилететь с столицу Саудовской Аравии и там заключить договор на сотрудничество с «Аль-Наср». Но Криштиану решил поддержать свой уровень физической подготовки и тренируется на поле мадридского «Реала.

Президент футбольного клуба «Аль-Настр» из Саудовской Аравии Муслим Аль-Муаммар не думал, что Криштиану Роналду рассматривает еще какие-то предложения во время ЧМ 2022. Также глава «Аль-Наср» уважает любой выбор футболиста. Пока клуб не рассматривает другой кандидатуры.

Ранее «Нева спорт» сообщала о сумме контракта Криштиану Роналду и клуба «Аль-Наср».