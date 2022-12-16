В соцсетях появилась информация о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вылетел в Дубай для подписания контракта с клубом Саудовской Аравии «Аль-Наср».

По слухам, португалец Криштиану Роналду все-таки вылетел на частном самолете из Мадрида в Дубай для подписания контракта с президентом «Аль-Наср» Муслимом Аль-Муаммаром.Об этом сообщает Чемпионат.

Форвард команды Португалии на поле мадридского «Реала» тренировался для поддержания формы перед вступлением в клуб Саудовской Аравии.

Напомним, что зарплата Криштиану Роналду в «Аль-Наср» может составить 200 млн евро за год, а всего футболист планирует провести в клубе 2,5 года.

До этого Криштиану был членом клуба «Манчестер Юнайтед». Но 23 ноября между командой и футболистом контракт был расторгнут. Причиной этому стало скандальное интервью с Пирсом Морганом.

Ранее «Нева спорт» сообщала о реакции президента «Аль-Наср» Муслима Аль-Муаммара о возможном не подписании контракта с Криштиану Роналдо.