Тренер за тренером покидает свой пост в футбольной сборной после Чемпионата Мира по футболу. На очереди уход главного тренера сборной Португалии Фернанда Сантуша.

По сообщению РИА Спорт со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Португалии (FPF) стало известно, что главный тренер сборной Португалии Фернанд Сантуш расторг контракт с командой по соглашению двух сторон.

Напомним, что на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре сборная Португалии не смогла продвинуться вперед к финалу. В 1/4 со счетом 0:1 Португалия потерпела поражение от сборной Марокко.

Фернанд Сантуш начал свою работу в качестве тренера сборной Португалии в 2014 году. Вместе с командой одержали победу на чемпионате Европы 2016 года, а также вырвали первое место в Лиге наций УЕФА 2019 года. Также Сантуш тренировал и сборную Греции.

18 декабря состоится финальная схватка ЧМ 2022 между Францией и Аргентиной. А 17 декабря состоится борьба Хорватии и Марокко за третье место.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свой пост.