Францию настигла волна беспорядков и стычек фанатов с полицией.

В Ницце после встречи сборных Франции и Марокко в 1/2 финала Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре разгорячённые любители футбола устроили беспорядки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ.

Напомним, что в игре французы смогли переиграть команду Марокко со счетом 2:0 на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре и выйти в финал.

Потасовки случились в ряде городов Франции. Столица Париж осталась без серьезных разборок между полицией и фанатами, так как там дежурило большое количество правоохранителей.

На площади Массена не обошлось без слезоточивого газа, погромов и раскиданного мусора.

Также беспорядки затронули Монпелье и Авиньон. В Нанте, Тулузе и в ряде других городов также прошли потасовки между болельщиками и полицией.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что после встречи сборных Франции и Марокко под колесами автомобиля погиб подросток. Воитель скрылся с места преступления.