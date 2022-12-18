Ушел из жизни тренер сборной Сербии Синиша Михайлович. Спортсмена сразила лейкемия.

Из социальной сети «Фиорентины» стало известно о том, что скончался тренер сербской сборной Синиша Михайлович. Спортсмену было 53 года. Команда выражает слова соболезнования семье и близким.

Синиша Михайлович в 2019 году был признан тренером года в Сербии, а также занимал руководящий пост многих европейских команд.

Четыре года назад от Синиша стало известно, что он тяжело болен. Не смотря на состояние здоровье и лечение, Михайлович продолжал тренерство. Ему было сделано несколько химиотерапий, а также пересадка костного мозга.

В 2022 году спортсмен рассказал, что болезнь снова постучалась в его дом.

Михайлович был не только тренером, но и сам играл в футбол. Он четыре раза выигрывал Кубок и трижды — Суперкубок Италии, а также стал трехкратным чемпионом Югославии.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что трехкратный чемпион по футболу среди игроков Пеле идет на поправку.