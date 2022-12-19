Аргентине удалось переиграть действующих чемпионом 2018 года сборную Франции в серии пенальти на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре.

18 декабря в Катаре состоялась финальная встреча Чемпионата Мира по футболу 2022. Сборная Аргентины выиграла сборную Франции и забрала главный приз турнира уже в третий раз за историю. Об этом сообщают «Спортивные советы».

Напомним, что команда аргентинцев выигрывала первое место еще в 1978 и 1986 годах.

Матч действующих чемпионов мира 2018 команды Франции и сборной Аргентины завершился со счетом 4:3. Вырвать победу у южноамериканцев удалось лишь в серии пенальти. Результатом серии стал счет 4:2.

В игре отличились Килиан Мбаппе, который исполнил хет-трик в матче, а также Лионель Месси, исполнив дубль.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что тренер за тренером покидает свой пост в футбольной сборной после Чемпионата Мира по футболу. На очереди уход главного тренера сборной Португалии Фернанда Сантуша.