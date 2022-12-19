Будущее главного тренера сборной Франции Дидье Дешам в сборной пока не решено.

18 декабря состоялся финал Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре. Между собой боролись команды Франции и Аргентины. Результатом матча стала победа южноамериканцев со счетом 4:3. Выиграла команда в серии пенальти после того, как в основное и дополнительное время футболисты не смогли уступить друг другу первенство.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не дал точного комментария насчет своего будущего в сборной. Ему нужно время, чтобы отдохнуть и принять решение, о котором он скажет уже после Нового года. Об этом сообщают «Спортивные советы».

Национальная команды Франции являлась действующим чемпионом на ЧМ 2022 в Катаре. В 2018 году команда победила Хорватию в финале и стала обладателем главного приза соревнования.

Напомним, что Килиан Мбаппе, который является нападающим сборной Франции, отыграл игру, забив хет-трик в ворота Аргентины. Лионель Месси смог за встречу стать автором дубля в ворота команды Франции.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что RFEF сообщила, что главный тренер сборной Испании Луис Энрике покинул свой пост.