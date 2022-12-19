Российский форвард Кирилл Капризов в матче против «Оттавы Сенаторз» в рамках турнира Национальной Хоккейной достиг 200 очков.

18 декабря состоялась встреча хоккейных команд «Миннисоты Уайльд» и «Оттавы Сенаторз». Результатом матча стала победа «Миннисоты» со счетом 4:2.

Команды «Миннисоты» открыла счет и гол пренадлежал Кириллу Капризову. Как сообщает Чемпионат, российский нападающий быстрее всех в истории смог забить 200 шайб в ворота соперника в рамках турниров НХЛ.

Кирилл смог обойти Брайана Ролстона, который за команду «дикарей» смог набрать 200 очков за 239 игру. Так, Капризов уже смог присоединиться к таким хоккеистам как Александр Овечкин и Евгению Малкину, забив 200 шайбу на своей 167 по счету игре в НХЛ. Напомним, что Овечкин свою 200-ую шайбу забил в 165 матче, а Евгений — 166. Но лидером является Сидни Кросби, который получило 200 очков НХЛ уже на 142 игре.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский форвард Александр Овечкин имеет на своем счету 800 забитых шайб после хет-трик в игре против «Чикаго Блэкхоукс».