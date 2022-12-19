Сборная Хорватии переиграла команду Марокко в финале Чемпионата мира по футболу 2022 в Катаре в борьбе за бронзу соревнований.

17 декабря прошла встреча футбольных сборных Марокко и Хорватии. Результатом матча ЧМ 2022 в рамках финала игры за третье место национальная команда Хорватии переиграла сборную Марокко со счетом 2:1.

У хорватов отличились защитник Йошко Гвардиол, он забил мяч в ворота соперника уже на 7-й минуте матча, а также атакующий полузащитник Мислав Оршич отправил гол сборной Марокко на 42-й минуте. У команды марокканцев забил мяч защитник Ашраф Дари на 9-ой минуте основного времени встречи.

Напомним, что до 1/2 финала ЧМ 2022 в Катаре сборная Марокко не потерпела ни одного поражения и вышла в борьбу с Францией с сухими воротами. Но не смогли удержать превосходство. В рамках 1/2 финала Марокко уступили действующим на тот момент чемпионам 2018 года французам со счетом 0:2. А за третье место им пришлось бороться с Хорватией, которая до этого проиграла команде Аргентины со счетом 0:3.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что сборная Аргентины стала победителем Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре, обыграв действующих чемпионов команды Франции.