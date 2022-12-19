В хоккейном матче двух юношеских команд голкипер «Метеор-Сигнал» был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после матча.

В Сургуте трагически закончилась игра «Метеор-Сигнал»-«Олимпиец-2006». Вратаря «Метеора» госпитализировали с порезом шеи. Об этом сообщает «Караульный».

На игре присутствовали видеооператоры, в кадр которых попало происшествие со спортсменом. Известно, что игрок команды противника пытался забить гол в ворота «Метеору», но, когда стал бить клюшкой по шайбе споткнулся и начал падать вперед, задев при этом коньком голкипера.

Хоккеисту сначала на льду оказали срочную медицинскую помощь, а потом отправили прямиком в операционную. Сейчас состояние юноши расценивается как стабильно тяжелое.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что 11 декабря скончался трехкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации в составе «Бостон Селтикс» и «Сиэтл Суперсоникс» Пол Сайлас.