Защитник Алексей Емелин расторг контракт с «Динамо» по соглашению двух сторон, но до конца сезона Континентальной хоккейной лиги 2022\23 подписал документ о сотрудничестве с хоккейным клубом «Спартак».

В официальном Telegram-канале клуба КХЛ сообщается, что защитник Алексей Емелин больше не является игроком минского «Динамо». Также отмечается, что контракт разорван по обоюдному согласию двух сторон.

Контракт между клубом и спортсменом был рассчитан до 30 апреля 2023 года. Теперь Емелин выступит за команду московского «Спартака». В столичном клубе хоккеист пробудет до конца сезона 2022\23.

Емелин в возрасте 36-ти лет является обладателем первого, второго и третьего места чемпионатов мира, также он учувствовал в составе сборной России в борьбе за Кубок Мира и на Олимпийских играх.

Также спортсмен имеет опыт игры в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в которой хоккеист провел 500 игр в составе «Монреаль» и «Нэшвилл».

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