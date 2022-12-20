Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой национальной сборной на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре.

18 декабря Владимир Владимирович позвонил президенту Аргентины Альберто Фернандесу и поздравил его с победой сборной по футболу на Чемпионате Мира 2022, который проходил в Катаре. Об этом сообщает РИА Спорт.

Напомним, что 18 декабря прошла финальная игра ЧМ 2022 в Катаре за главный кубок турнира. Команда Аргентины вырвала победу у Франции со счетом 4:3 в серии пенальти.

Также был отмечен нападающий Аргентины Лионель Месси, который за игру смог оформить дубль в ворота французов.

Таким образов сборная Аргентины стала трехкратным чемпионом ЧМ по футболу.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что будущее главного тренера сборной Франции Дидье Дешам в сборной пока не решено. Дешам примет решение о тренерстве сборной после Нового года.