Российский форвард Александр Овечкин сказал, что понимает сложный путь нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси к титулу чемпиона мира.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, который состоит в Национальной хоккейной лиги (НХЛ), ответил на вопрос журналистов о том, понимает ли он через что прошлось пройти Месси в достижении своей цели. Овечкин сравнил победу сборной Аргентины с получением Кубка Стэнли. Об этом сообщает РИА Спорт.

Конечно же, Александр ответил, что понимает 35-летнего футболиста и его достижение в команде. Кубок Стэнли российский хоккеист сам не мог долгое время выиграть. Об этом сообщает РИА Спорт.

Напомним, что 18 декабря Аргентина одержала победу над командой Франции в финале Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре со счетом 4:3. Первенство удалось вырвать только в серии пенальти.

Также Лионель Месси оформил дубль в ворота соперника.

Таким образом, команда южноамериканцев стала трехкратным чемпионом мира по футболу, увезя главный приз к себе на родину.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Владимир Путин поздравил президента Аргентины с победой сборной на ЧМ 2022.