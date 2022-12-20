Канадский вратарь Эндрю Хэммонд завершает свою карьеру в хоккее.

Как сообщает Чемпионат, в социальных сетях канадского хоккеиста Эндрю Хэммонда появилось сообщение о том, что спортсмен покидает игровой лед.

В День Святого Патрика в 2013 году был подписан первый контракт хоккеиста с клубом «Оттава», тогда и исполнилась его заветная мета, пишет Эндрю в сообщении. Также игру в хоккее Хэммонд называет лучшей работой в его жизни.

Отмечается, что во время пребывания в Монреале спортсмен получил травму лодыжки, которую полностью вылечить не получится. Голкипер Эндрю благодарит свою жену за то, что та была всегда рядом.

Последним клубом хоккеиста стал челябинский «Трактор». С командой он подписал контракт еще в сентябре этого года и играл до конца сезона. За челябинский клуб в Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) голкипер провел два матча, в которых пропустил 7 шайб. Также отраженных бросков у него более 85%.

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