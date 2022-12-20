На 54-м году жизни скончался чемпион СССР 1991 года боксер Казахстана Болат Темиров.

Как стало известно от пресс-службы Казахстанской федерации бокса, в возрасте 53-х лет умер чемпион СНГ 1992 года и чемпион СССР 1991 года по боксу Болат Темиров.

Семье покойного Темира Болата Бисеновича Казахстанская федерация бокса выражает соболезнования.

Напомним, что Болат родился ы 1969 году в Гурьеве. Он был участником Олимпиады 1992 года, а также выступал на многих чемпионатах мира по боксу.

После карьеры в боксе спортсмен Темиров занял должность генерального секретаря Казахстанской федерации бокса.

Ранее «Нева спорт» сообщала о том, что немецкий боксёр турецкого происхождения Муса Ямак умер прямо во время боя. Спортсмен потерял сознание перед началом третьего раунда поединка с Хамзой Вандерой из Уганды. Его в срочном порядке госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.