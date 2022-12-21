Нападающий Сергей Шумаков и хоккейный клуб «Трактор» прекратили сотрудничество по обоюдному согласию двух сторон.

Информация о прекращении действия контракта хоккейного клуба «Трактор» с форвардом Сергеем Шумаковым появилась в официальном Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Соглашение предусматривало совместную работу на льду до конца сезона 2022/23 года. 30-летний хоккеист пришел в команду в октябре.

Команда «Трактор» и его руководство, в лице генерального директора Ивана Савина, благодарит спортсмена и желает ему успехов в сезоне, а также продвижение в карьере.

В сезоне 2022/23 игрок отыграл с командой 18 матчей и заработал 4 очка. Из них 2 шайбы было запущено в ворота соперника и совершено 2 результативные передачи.

Также хоккеист играл за новосибирскую «Сибирь», был участником встреч за «Авангард» и «Автомобилист». А также хоккеист был в составе сборной России.

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