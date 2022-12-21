Бело-голубые переиграли столичный клуб «Спартак» в матче регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

20 декабря состоялась встреча хоккейных команд «Динамо» и «Спартак». Игра проходила в рамках регулярного чемпионата Фонбет — Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) на «ВТБ-Арене». Об этом сообщает ТАСС.

Игра завершилась счетом 5:2 в пользу «Динамо».

В матче отличились у бело-голубых на 5-й минуте нападающий Джордан Уил, следом на 6-й минуте шайбу забил нападающий Павел Кудрявцев, а также Кирилл Готовец оформил дубль на 42-й и 43-й минутах и Максим Джиошвили — 59. У команды «Спартак» гол забили Максим Чудинов на 17-й минуте и Шэйн Принс на 52-й.

В текущем регулярном чемпионате команды уже встретились трижды. Это вторая победа «Динамо» над красно-белыми.

Таким образом, «Динамо» расположилось на пятой строчке турнирной таблицы Западной конфедерации, имея 51 очко за 41 матч. «Спартак» с 46 баллами за 42 матча на шестом месте.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что защитник Алексей Емелин расторг контракт с «Динамо» по соглашению двух сторон, но до конца сезона Континентальной хоккейной лиги 2022\23 подписал документ о сотрудничестве с хоккейным клубом «Спартак».