Состояние экс-футболиста и трехкратного чемпиона по футболу бразильца Пеле ухудшилось. У него наблюдается отрицательная динамика онкологии, а также проблема с сердцем.

По данным ТАСС, футболист Пеле не нуждается в переводе в отделение реанимации, но здоровье бразильца ухудшилось.

21 декабря стало известно, что сейчас спортсмену требуется интенсивный уход, так как у спортсмена отмечается почечная и сердечная дисфункция.

Напомним, что в ноябре трехкратный чемпион мира по футболу был госпитализирован на плановую проверку здоровья и корректировки курса химиотерапии от рака прямой кишки и лечения респираторной инфекции. Также его организм перестал реагировать на терапию и вынужденная мера по пребыванию в больнице помогает экс-футболисту снять болевой синдром.

Также его дочь в своих соцсетях поделилась переживаниями о том, что из-за лечения в медучреждении её отец не сможет присутствовать на совместном праздновании Рождества в кругу семьи.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Пеле назвал Килиана Мбаппе свои другом и рад достижениям футболиста на ЧМ 2022 в Катаре.