Во время празднования победы сборной Аргентины на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре скончалось два человека в разных городах страны.

19 декабря рано утром был обнаружен 24-летний молодой человек, который во время празднования победы национальной сборной упал с крыши одного из домов города Буэнос-Айрес. Его отвезли в больницу, но, к сожалению, фанат скончался через сутки. В результате падения с большой высоты болельщик получил тяжелые травмы. Об этом сообщают «Спортивные Советы».

В другом городе погиб еще один человек. На этот раз трагедия произошла в городе Баия-Бланка. Там молодой человек умер от удушения. На шее парня был шарф, который зацепился за колеса мотоцикла. В результате фанат Аргентины умер от асфиксии.

Напомним, что сборная Аргентины выиграла кубок ЧМ 2022 в Катаре у сборной Франции.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что после встречи сборных Франции и Марокко под колесами автомобиля погиб подросток. Водитель скрылся с места преступления.