В Филадельфии состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Благодаря победе «Филадельфия Сиксерс» заняла пятое место в турнирной таблицы Восточной конференции.

На счету «Филадельфии» победа над «Торонто Рэпторс» является пятой подряд на НБА в текущем сезоне.

Игра прошла 20 декабря на паркете «Филадельфии Сиксерс». Хозяева площадки обыграли «Торонто» со счетом 104:101. Удалось это сделать только после окончания основного времени игры. Об этом сообщает РИА Спорт.

В матче НБА отличились у команды победителей Джоэл Эмбиид, который оформил дубль и заработал 28 очков. У «Торонто» также дабл-дабл исполнил Крис Буше — 13 очков за матч. Но самым результативным игроком всей встречи стал Паскаль Сиакам, который не только оформил дубль, но и смог за игру получить 38 очков и сделать 15 подборов.

«Торонто» с 13 победами после 31 игры занимает десятое место в рейтинге НБА.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что благодаря 43-м очкам защитника Донован Митчелл «Кливленд Кавальерс» обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс».