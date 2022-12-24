Центральный банк Аргентины внес предложение о том, чтобы создать памятную купюру с форвардом Лионелем Месси.

Руководство ЦБ Аргентины в честь победы национальной сборной в финале Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре может выпустить купюру с изображением капитана сборной Лионеля Месси. Об этом сообщают западные СМИ.

Купюру с изображением футболиста планируют сделать номиналом в тысячу песо Аргентины. А с обратной стороны хотят нанести подпись «La Scaloneta». Эта надпись посвящена прозвищу спортсмена.

Официального принятия решения пока что нет. Но стоит напомнить, что за победу национальной команды в ЧМ 1986 года были выпущены памятные монеты.

Напомним, что Аргентина отвоевала кубок Чемпионата Мира 2022 у сборной Франции в финале турнира.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой национальной сборной на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре.