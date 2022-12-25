Национальная команда Аргентины после обновления рейтинга Международной федерации футбола занимает вторую строчку.

Данные рейтинга Международной федерации футбола можно посмотреть на официальном сайте ФИФА. В обновленной таблице можно увидеть, что сборная Аргентины поднялась на второе место турнирной таблицы после победы на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре. Первенство остается за командой Бразилии.

Аргентинцы ранее занимали третье место в рейтинге. Не смотря на то, что Бразилия дошла в ЧМ 2022 только до 1/4 финала, команда все равно сохранила первое место за собой.

Таким образом, топ-3 покинула Бельгия, а сборная России с 33-го места перескочила на 37-е.

Сборная Хорватии, которая забрала бронзу Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре, расположилась 7-й строчке рейтинга, а была на 12-й.

Марокканцы тоже изменили свою позицию в таблице Международной федерации футбола. Так, команды поднялась на 11-е место. До ЧМ они занимали 22-е место.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поздравил главу Аргентины Альберто Фернандеса с победой национальной сборной на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре.