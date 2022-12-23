Российский форвард Александр Бурмистров расторгнет контракт с «Ак Барсом» и перейдет в «Металлург».

По данным «Чемпионата», нападающий команды казанского «Ак Барса» может расторгнуть контракт с хоккейным клубом по обоюдному согласию двух сторон.

После, хоккеист подпишет соглашение с магнитогорским «Металлургом». Контракт будет рассчитан на игру до конца сезона-2022/23. Так же известно, что договор между спортсменом и клубом может быть продлен, но об этом официально станет известно чуть позже.

Причиной ухода из казанского хоккейного клуба мог послужить вспыхнувший конфликт в команде. Даже после ухода главного тренера Олега Знарка, у Бурмистрова отношения с руководством не наладилось.

Александр в нынешнем сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) провел на льду 26 матчей. Хоккеист забросил одну шайбу и сделал две передачи, которые помогли забить гол в ворота соперника. Таким образом, на счету игрока три очка.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что нападающий Сергей Шумаков и хоккейный клуб «Трактор» прекратили сотрудничество по обоюдному согласию двух сторон.