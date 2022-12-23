Серебряный призер Олимпийских игр 2022 и бронзовый призер чемпионата мира Александра Трусова не сможет учувствовать в чемпионате России по фигурному катанию.

Как сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России на своем официальном сайте, российская фигуристка Александра Трусова снялась с турнира по медицинским показаниям.

Соревнования чемпионата России по фигурному катанию начнутся уже сегодня, 23 декабря. Начало короткой программы на льду будет в 15:25 по московскому времени.

По данным «Чемпионата», перед соревнованиями тренировка Александры проходила не совсем удачно. Фигуристка то касалась рукой льда при исполнении прыжков, то делала «бабочку» вместо лутца. Также очередная попытка к прыжку у Трусовой завершилась падением на лед.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Александра Трусова не смогла выступить на чемпионате России по прыжкам, который проходил еще в в начале декабря.