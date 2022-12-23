Форвард Александр Бурмистров окончательно расторг соглашение с «Ак Барс».

Контракт между хоккейным клубом «Ак Барс» и нападающим Александром Бурмистровым расторгнут по соглашению двух сторон. Об этом информирует пресс-служба «Ак Барс».

Напомним, что ранее «Нева спорт» сообщала о предварительном решении спортсмена и хоккейного клуба. Также было сказано про то, что после расторжения договора Александр перейдет в клуб Магнитогорска «Металлург».

Команда благодарит Бурмистрова за игру в клубе, за его самоотдачу, а также эмоции, которые не скоро забудутся. Хоккеисту также пожелали удачи в карьере.

Александр в сезоне Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) отыграл 26 встреч с противником. Ему удалось набрать три очка, забросив одну шайбу, а также отправить две результативные передачи. В прошлом сезоне он набрал 10 очков.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что нападающий Сергей Шумаков и хоккейный клуб «Трактор» прекратили сотрудничество по обоюдному согласию двух сторон.