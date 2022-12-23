Чемпионат Мира по футболу 2022 в Катаре прошел, победитель получил свою награду, а болельщики не утихают. Французские фанаты национальной сборной решили оспорить результаты финала.

Французские болельщики создали петицию в интернете, которая подразумевает под собой переигровку финального матча Чемпионата Мира по футболу 2022 в Катаре между сборных Аргентины и Франции.

Напомним, что 18 декабря прошел финал ЧМ 2022, где французы проиграли южноамериканцам в серии пенальти 2:4.

Новость о петиции появилась на одном из специальных французских сайтах.

По данным Чемпионата, просьбу о переигровке подписало уже более 196 тысяч человек.

Также на ЧМ 2022 в финале борьба команд была равной по счету. В основное и дополнительно время сборные то и делали, что забивали в ворота друг другу мяч за мячом. Лионель Месси исполнил дубль в ворота Франции, а Килиан Мбаппе ответил хет-триком в ворота Аргентины.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что во время празднования победы сборной Аргентины на Чемпионате Мира по футболу 2022 в Катаре скончалось два человека в разных городах страны.