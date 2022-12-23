Серебряная чемпионка Олимпиады 2022 по фигурному катанию Александра Трусова объяснила, почему снялась с соревнований чемпионата России по фигурному катанию в Красноярске.

В соцсети Александры Трусовой появилась запись от фигуристки, почему она не учувствует в чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске. Александра объясняет, что пропускает соревнование по причине здоровья. Также спортсменка с нетерпением ждет следующего чемпионата, где она сможет увидеть своих болельщиков и фанатов.

До этого было известно, что у 18-летней фигуристки была высокая температура. Сейчас Трусова находится под контролем медицинских работников.

Александра обладательница бронзы чемпионата мира 2021 и дважды становилась третьей на чемпионате Европы. На Олимпиаде 2022 в Пекине она заняла второе место. Сейчас тренером фигуристки является Светлана Соколовская.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по прыжкам.