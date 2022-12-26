Бывший форвард Петербургского клуба «Зенит» Сергей Дмитриев скончался на 59 году жизни.

Печальная новость стала известна утром 26 декабря от пресс-службы «Зенит». Как сообщается, вице-чемпион Европы скончался в возрасте 58 лет. «Зенит» выражает искренние соболезнования всем родным и близким спортсмена.

Напомним, что Сергей Игоревич Дмитриев родился в Ленинграде в 1964 году. Его рождение пришлось на весну — 19 марта. В 1984 году он стал самым молодым чемпионом СССР в составе «Зенита». Также Сергей Дмитриев является вице-чемпионом Европы 1988 года.

В 1989 году футболист ушел из команды сине-бело-голубых и выступал за московское «Динамо». Сергей Игоревич выиграл кубок с ЦСКА, играл в нескольких клубах Европы: Испания, Германия, Австрия, Швейцария и Израиль.

За «Зенит» форвард провел на поле 192 встречи и забил 59 мячей в ворота соперника. После завершения карьеры он продолжил работу в футболе, но уже в качестве тренера.

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