Олимпийская чемпионка 2022 в командном составе Камила Валиева исполнила нашумевший танец Уэнсдей на показательном выступлении в Красноярске.

В Красноярске завершился чемпионат России по фигурному катанию 2023 года. В конце соревнований прошло гала-шоу, в котором лучшие фигуристки могли продемонстрировать свои показательные прокаты. Чемпионка Олимпийских игр 2022 в командном зачете Камила Валиева потрясла зрителей образом Уэнсдей одноименного сериала. Об этом сообщает «МК Красноярск».

На прокате Валиева предстала перед фанатами в готическом образе — черное платье и черные волосы, также фигуристка сделала длинную челку, чтобы полностью повторить образ Уэнсдей.

На чемпионате России по фигурному катанию Камила забрала серебро, а первое место получила фигуристка Софья Акатьева.

Танцевальная пара Елизавета Шанаева и Павел Дрозд, которые завоевали серебро, также выбрали для показательного выступления тему «Семейки Аддамс».

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российская фигуристка Камила Валиева одержала победу на чемпионате России по прыжкам.