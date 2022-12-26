Встреча казанского «Ак Барса» и «Сочи» перешла в серию буллитов, где «Ак Барс» оказался сильнее и продолжил линию поражений «Сочи» в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

25 декабря в Сочи прошел матч хоккейных команд «Ак Барс» и «Сочи». Игра завершилась ничьей и перешла в серию буллитов, где казанский клуб переиграл хозяев льда. Общий счет встречи 4:3.

В игре отличились Александр Радулов, который отправил первую шайбу уже на второй минуте встречи, Дмитрий Кагарлицкий на 36-й минуте забил гол в ворота «Сочи», а также Кирилл Панюков на 51-й. У хозяев голы забили Амир Гараев на 24-й минуте, Матвей Мичков на 34-й и Артем Николаев — 59.

В серии буллитов Радулов исполнил дабл-дабл, а у «Сочи» Мичков исполнил единственный результативный бросок в ворота казанского хоккейного клуба.

У казанцев сейчас 49 очков за 43 матча, таким образом, они занимают седьмое место в турнирной таблицы К;ХЛ. «Сочи», проиграв 14 раз подряд, на 11 месте, оно же и последнее.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Форвард Александр Бурмистров окончательно расторг соглашение с «Ак Барс».