Форвард Александр Овечкин обошел Горди Хоу в рейтинге по количеству забитых шайб в ворота соперника в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

24 декабря прошла встреча хоккейных команд «Вашингтон Кэпиталз» и «Виннипег Джетс» со счетом 4:1. Об этом сообщает «МК».

Дубль в ворота сопернику помог нападающему Александру Овечкину превзойти рекорд легендарного Горди Хоу у числу забитых голов в рамках Национальной хоккейной лиги.

Так, 37-летний Овечкин имеет на своем счету 802 шайбы за 1310 матчей. Следующий рубеж — рекорд Гретцки, у которого на счету 894 гола за 1487 отыгранных матчей в НХЛ.

Хоккеист Александр Овечкин также выступал за сборную России на Чемпионате Мира в 2019 году.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что российский форвард Александр Овечкин сказал, что понимает сложный путь нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси к титулу чемпиона мира.