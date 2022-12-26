Кубок России по волейболу достался команде казанского «Зенита».

25 декабря состоялся турнир в рамках финала Кубка России по волейболу. За первое место «Финала четырех» боролись казанский «Зенит» и «Факел».

«Факел» уступил «Зениту» со счетом 0:3. Стоит напомнить, что эта победа для «Зенита» является уже 11-ой.

В Первом тайме «Факел» уступил 9 очков противнику, во втором тайме отставание было еще больше — 11 очков. Третий тайм закончился почти ничьей, но «Зенит» обыграл местную команду 25:21. Об этом сообщает РИА Спорт.

Матч «Финала четырех» проходил в Новом Уренгое.

Также в игре отличился Максим Михайлов, который выступает за казанский клуб. Он исполнил диагональный бросок и стал самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех».

Напомним, что в 2017 году команда «Зенит» одержала победу в клубном чемпионате мира, а также на их счету 10 побед в чемпионате России и шесть в Лиге чемпионов.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в прошлом году казанский «Зенит» выиграл Кубок России по волейболу.