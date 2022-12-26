Женский баскетбольный клуб УГМК 10-й раз стали победителями Кубка России.

25 декабря состоялась встреча женских баскетбольных команд УГМК и МБА. Команды боролись за главный приз Кубка России.

УГМК превзошла в схватке московскую команду МБА в финальной игре в Сыктывкаре. Матч завершился со счетом 75:70. Не смотря на то, что обе команды выиграли по два тайма из четырех, сильнее все равно оказался по очкам екатеринбургский УГМК. Об этом сообщает РИА Спорт.

В «Финале четырех» себя показала Ксения Левченко, которая за игру с МБА набрала 20 очков. Мария Вадеева смогла оформить дабл-дабл и набрать 14 очков, а также сделать 14 подборов. У команды МБА 12 очков записала на свой счет Карина Низамова.

Самым ценным игроком (MVP) «Финала четырех» признана Левченко.

Напомним, что екатеринбургский женский баскетбольный клуб УГМК в десятый раз стал обладателем Кубка России.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что в Филадельфии состоялся матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Благодаря победе «Филадельфия Сиксерс» заняла пятое место в турнирной таблицы Восточной конференции.