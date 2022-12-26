Футбольный клуб «Торпедо» и защитник Игорь Смольников прекратили сотрудничество.

Как сообщает Чемпионат, футболист Игорь Смольников разорвал договор с клубом «Торпедо» по обоюдному согласию.

Напомним, что Смольникову 34 года, в московскую команду «Торпедо» он вступил еще летом 2022 года, а именно, в июле. Перешел тогда спортсмен из другой команды — «Арсенал». В сезоне Российской Премьер-лиги (РПЛ) Игорь Смольников отыграл 16 матчей и забил один гол в ворота соперника.

Также за «Торпедо» Смольников сыграл пять матчей а Кубке России.

Футболист является экс-игроком Санкт-Петербургского «Зенита». Смольников также является трехкратным чемпионом России и дважды обладателем Кубка и один раз Суперкубка страны.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что пребывание российского футболиста Артема Дзюбы в турецком клубе подошло к концу. А также футболист рассказывал о причинах ухода из турецкой команды.