Баскетбольный клуб «Зенит» официально заявил о расторжении договора о сотрудничестве с Джо Томассоном.

Как сообщает Чемпионат, Джо Томассоном и баскетбольный клуб «Зенит» прекращают свою двустороннюю совместную деятельность.

Клуб благодарит спортсмена за профессионально отыгранные встречи, а также желает Джо дальнейшего продвижения по карьерной лестнице.

Томассон смог отыграть в четырнадцати матчах за «Зенит» в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ. Также стоит напомнить, что баскетболист перешел в команду «Зенит» из испанского клуба «Манреза». В испанской команде Джо выступает с прошлого года.

Контракт на сотрудничество между петербургским «Зенитом» и Джо был подписан на два года.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что Кубок России по волейболу достался команде казанского «Зенита».