«Арсенал» смог не прервать серию побед из 9 матчей в Английской премьер-лиге (АПЛ), отыграв с командой «Вест Хэм».

27 декабря прошла встреча 17-го турнира чемпионата Англии по футболу между командами «Арсенал» и «Вест Хэм». Игра состоялась в Лондоне, на родном поле «Арсенала». Об этом сообщает РИА Спорт.

Хозяева площадки переиграли гостей «Вест Хэм» со счетом 3:1. Эта победа уже является девятой подряд ля «Арсенала» в Английской премьер-лиги текущего сезона.

В матче отличились Букайо Сака, который забил гол на 53-й минуте основного времени игры, также Габриэль Мартинелли на 58-й и Эдди Нкетиа на 69-й минуте запустил мяч в ворота «Вест Хэм». У команды гостей гол забил Саид Бенрахма, на 27-й минуте ему удалось реализовать пенальти.

Сейчас у «Арсенала» в Английской премьер-лиге (АПЛ) на счету 9 игр подряд, в которых им удалось одержать победу. Команда занимает первое место в турнирной таблице с 20 очками за 15 матчей. «Вест Хэм» находится на 16 месте. У команды 14 очков.

В следующем туре «Арсенал» 31 декабря сыграет в гостях с «Брайтоном», «Вест Хэм» днем ранее примет «Брентфорд».

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