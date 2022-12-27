Баскетболист Кевин Дюрант после встречи с «Кливленд Кавальерс» поднялся на 15-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) среди игроков, которые получили наибольшее количество очков за всю карьеру а ассоциации.

27 декабря состоялась встреча баскетбольных команд в Кливленде, что находится в США, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус». Об этом сообщает Чемпионат.

Матч закончился победой гостей. «Бруклин Нетс» переиграл «Кливленд Кавальерс» со счетом 125:117.

В данной игре результативным спортсменом стал форвард победителей Кевин Дюрат. Он смог за матч набрать 32 очка, которые продвинули его в турнирной таблице игроков НБА. Сейчас нападающий «Кливленда» располагается на 15-м месте.

Так, у Кевина 26 516 очков за 972 игры. Таким образом, Дюрант обогнал на 21 очко Тима Данкана.

В этом матче американский форвард Кевин Дюрант набрал 32 очка. Это позволило американцу подняться на 15-е место в рейтинге среди игроков, которым удавалось набрать наибольшее количество очков за карьеру в НБА. Теперь у Дюранта 26 516 очков в 972 играх. Он обогнал Тима Данкана, у которого на 21 очко меньше.

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