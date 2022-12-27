Сборная Чехии превзошла команду Канады на старте Чемпионата Мира по хоккею 2023.

27 декабря в городе Галифакс прошла встреча сборной Канады и национальной команды Чехии. Стар домашнего чемпионата мира 2023 для Канады начался с поражения.

Напомним, что команды канадцев является действующим победителем молодежного Чемпионата Мира по хоккею, до 20 лет.

Встреча группы А завершилась счетом 5:2 в пользу чехов.

В игре отличились Давид Шпачек, который забросил шайбу на 18-й минуте, Давид Моравец на 19-й отправил гол в ворота канадцев, Станислав Свозил забил на 21-й минуте, а также , Ярослав Хмелар 29-ая минута и Матоуш Меншик — 29. В составе канадцев шайбы забросили Шейн Райт, уже на 11-минуте атаковал ворота сборной Чехии и Коннор Бедард на 22-й минуте.

Турнир по хоккею завершится 5 января.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что форвард Александр Овечкин обошел Горди Хоу в рейтинге по количеству забитых шайб в ворота соперника в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).