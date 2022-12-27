«Лос-Анджелес Клипперс» обошел «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)

27 декабря прошла встреча баскетбольных команд «Лос-Анджелес Клипперс» и «Детройт Пистонс». Игра проходила на площадке «Детройт Пистонс» на «Литтл Сизарс Арене». Но гости смогли переиграть хозяев паркета со счетом 142:131. Об этом сообщает информационное агентство «Красная Весна»

Всю игру команды шли нос в нос друг с другом, поделив при этом поровну все четверти встречи. Первая и третья достались команде «Детройта», а вторая и четвертая были в лидерстве у «Клипперс». Матч ушел в овертайм, где гости площадки оказались сильнее — 3:14.

В игре отличились у «Детройта» Боян Богданович, набравший 23 очка, также Айзейя Стюарт 21 очко и 7 подборов, Киллиан Хэйс — 18 очков. В составе победителей результативными игроками стали Пол Джордж, который забросил мячей на 32 очка, Люк Кеннард 18 очков, Маркус Моррис, Джон Уолл и Норман Пауэлл получили по 16 очков.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что баскетболист Кевин Дюрант после встречи с «Кливленд Кавальерс» поднялся на 15-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) среди игроков, которые получили наибольшее количество очков за всю карьеру а ассоциации.