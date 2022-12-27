Баскетбольный клуб «Самара» расторгнул контракт на игру с защитником Айзея Риз.

В официальном Telegram-канале «Самары» появилась информация о том, что расторгнут договор между командой «Самара» и спортсменом Айзея Ризом. Отмечается, что контракт прекратил свое действие по обоюдному согласию двух сторон.

Также клуба благодарит Риза за матчи, которые он отыграл за их команду,. «Самара» желает баскетболисту удачи и продолжения в карьере.

Отмечено, В команду «Самары» Айзея пришел еще летом 2022 года и успел отыграть с12 матчей в Единой Лиге ВТБ, в которых в среднем набирал 6,5 очка и делал 3,3 передачи.

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