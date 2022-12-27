Нападающий Владимир Сычевой из «Оренбурга» перешел в команду «Крылья Советов» на 3,5 года.

На официальном сайте футбольного клуба «Крылья Советов» появилась информация о том, что форвард Владимир Сычевой заключил договор с их клубом. Действие контракта рассчитано на 3,5 года. Выступать за «Крылья Советов» спортсмен будет под фамилией Писарский, а с номером определиться чуть позже.

Напомним, что в составе «Оренбурга» Сычевой провел 53 матча, где забил в ворота соперников 24 гола, а также отдал 5 голевых передач.

Также Владимир в сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) является лучшим бомбардиром Чемпионата благодаря 14 голам в отыгранных 15 матчей.

Клуб «Крылья Советов» отмечает, что Владимир станет усилением для команды. «Крылья Советов» рады заполучить игрока такого уровня, а также команда осведомлена о его возможностях и ценит профессионализм спортсмена.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что футбольный клуб «Торпедо» и защитник Игорь Смольников прекратили сотрудничество.