Журналист раскритиковал британского бизнесмена за то, что тот в своей социальной сети написал про ухудшение здоровья легендарного экс-футболиста Пеле.

Из социальной сети британского бизнесмена стало известно, что Пеле начал прощаться со своими родными из-за ухудшения здоровья.

Но данное сообщение вызвало гнев у журналиста. Деятель СМИ раскритиковал бизнесмена за кавычки в выражениях, а также возмутился тому, как вообще можно писать в своих аккаунтах столь личные факты человека, который сейчас лежит в больничной палате, а также еще и приписывать родных ради клик бейта и непроверенных инсайдов.

Напомним, что в конце ноября 82-летний Пеле был госпитализирован больницу. У него два года назад был диагностирован рак, но недавно организм футболиста перестал реагировать на лечение.

Пеле является трехкратным чемпионом мира среди игроков — 1958, 1962 и 1970 годов. Также в составе национальной команды Бразилии он отыграл 92 матча и сумел отправить в ворота соперника 77 мячей.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что ухудшение состояния Пеле стала дисфункция почек и сердца.