«Вашингтон Кэпиталз» одержал шестую победу подряд в гостевых матчах в рамках турнира Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

28 декабря состоялась встреча «Вашингтон Кэпиталз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке (США). Матчи НХЛ завершился победой гостей со счетом 4:0. Об этом сообщает Чемпионат.

Примечательно, что это шестая победа подряд «Вашингтона», где они являются гостями льда.

В игре отличились нападающий Маркус Юханссон, который на 9-й минуте забил шайбу в ворота соперника. На 38-й минуте Густафссон отправил второй гол ворота «Нью-Йорк Рейнджерс». Свой гол смогли реализовать Ларс Эллер и Шири.

Российский нападающий Александр Овечкин заработал коэффициент полезности «+1».

Отмечено, что шесть побед подряд «Вашингтон» сделал аж в 1984 году.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что форвард Александр Овечкин обошел Горди Хоу в рейтинге по количеству забитых шайб в ворота соперника в рамках Национальной хоккейной лиги (НХЛ).