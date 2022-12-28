Форвард Максим Глушенко обратился к фанатам и болельщикам самарской команды «Крылья Советов».

Экс-нападающий клуба «Крылья советов» Максим Глущенко переходит в команду московского «ЛОкомотива». Об этом сообщает Чемпионат.

Спортсмен обратился к болельщикам самарского клуба. Глущенко благодарил фанатов за то, что они были с командой и во время поражений, и в моменты побед. Также футболист сказал о том, что «Крылья Советов» навсегда останутся в его сердце. Футболист двигается дальше и продолжит свою карьеру уже в московской команде.

Стало известно, что игроки «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков перейдут в «Локомотив» по контракту на 3,5 года.

Сейчас «Локомотив» находится на 14 строчке рейтинга в талице РПЛ.

Ранее «Нева спорт» сообщала, что нападающий Владимир Сычевой из «Оренбурга» перешел в команду «Крылья Советов» на 3,5 года.