Форвард Рид Буше и хоккейная команда «Авангард» продлили сотрудничество до весны 2024 года.

Хоккейный клуб «Авангард» продлевает сотрудничество с нападающим Ридом Буше до 30 апреля 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба команды «Авангард» в свое официальном Telegram-канале.

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Рашид Хабабулин отметил, что для команды очень важно сохранить одного из лидеров «Авангарда», ведь для следующего игрового сезона это просто необходимо. Также Рашид Хабабулин подчеркнул достоинства Рида — нацелен на ворота и смело идет в борьбу.

Сотрудничество сохраняется на сезон 2023/24 и руководство «Авангарда» надеется на будущие победы.

В текущем сезоне Буше отыграл за «Авангард» 42 матча, в которых набрал 36 очков.

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