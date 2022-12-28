Чемпион Европы 2017 года Лука Дончич из команды «Даллас Маверикс» побил собственные рекорды по очкам и подборам в одной игре Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

28 декабря прошла встреча баскетбольных команд «Даллас Маверикс» и «Нью-Йорк Никс». Матч регулярного чемпионата НБА завершился победой «Далласа» со счетом 126:121. Об этом сообщает РИА Спорт.

В игре словенец Дончич оформил трипл-дабл, набрал 60 очков и совершил 21 подбор, а также ему в матче принадлежат 10 результативных передач. Лука смог сравнять счет с командой «Нью-Йорк Никс» в четвертой четверти матча за секунду до окончания времени.

Так, Дончич побил свои рекорды по числу подборов и очков за одну игру. Отмечается, что баскетболист перегнал по очкам за одну встречу Дирка Новицки, который на своем счету имеет 53 очка. Их он получил в игре в 2004 году.

Лука Дончич в 2019 году стал лучшим новичком лиги.

Ранее «Нева спорт» сообщает, что баскетболист Кевин Дюрант после встречи с «Кливленд Кавальерс» поднялся на 15-е место в турнирной таблице Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) среди игроков, которые получили наибольшее количество очков за всю карьеру а ассоциации.